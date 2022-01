EEUU y la OTAN rechazan las exigencias de Rusia y se preparan para lo peor pese a no cerrar la puerta al diálogo

Para Rusia es condición absoluta que Ucrania no entre en la OTAN , y eso es inaceptable para Occidente. “Inaceptable”, tal como pronunciaba ayer el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares , cuando explicaba en el Congreso de los Diputados el despliegue de tropas para apoyar en la zona del Mar Negro, punto caliente en el conflicto. " Rusia viola la legalidad internacional y es una amenaza para la paz ", subrayó, dejando clara la línea común en la Alianza Atlántica.

Estados Unidos no acepta la condición de Rusia para que Ucrania no entre en la OTAN. No hay acercamiento para evitar un conflicto armado en el país liderado por Volodímir Zelenski, pero todos los esfuerzos quieren pasar por ello. EEUU y la OTAN han anunciado este miércoles que han entregado a Moscú sus propuestas por escrito para disuadirle de llevar a cabo una eventual invasión, y en esa misiva, a grandes rasgos, se dice que Ucrania debe ser libre para elegir a quién quiere como aliado.