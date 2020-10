Europa marca récords y aún no ha llegado el temido frío que puede mutar al virus para peor

Europa no puede con el coronavirus. China sí. En el viejo continente la incapacidad de contener el virus es una evidencia. Bélgica paga caro el no uso de mascarilla obligatoria, Merkel aumenta las restricciones con un ojo puesto en Berlín, Italia se sitúa en los niveles de contagios de marzo, España declara el estado de alarma en su capital, Portugal y Rusia marcan récords, en Francia se preparan para seis meses duros… Y mientras tanto la nación asiática ocupa el puesto 46 en el mundo, con algo más de 90.600 positivos para una población de 1.400 millones de personas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Mascarillas, test, rastreos intensivos... y mucho control de una población que respeta las normas es clave. Europa no controla la enfermedad y teme al frío que puede ser un aliado para el coronavirus. Las noticias como las aportadas por científicos chilenos, que están estudiando una posible mutación del coronavirus que lo hace más contagioso en el extremo sur del país por culpa de las bajas temperaturas, no son halagüeñas.