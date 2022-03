La guerra en Ucrania no distingue entre militares de civiles , una escena que describe el miedo y la tensión que viven las familias ucranianas. Los soldados ucranianos van casa por casa para rescatar a los habitantes de Makárov, a unos 70 kms. de Kiev. En una vivienda se encuentra a una madre y sus dos hijas pequeñas que siguen en la casa. Tiene que evacuarlas a toda prisa , mientras se escuchan cada vez más cerca los bombardeos.

Los bombardeos rusos ya han llegado a esta localidad de Makárov , y no hay tiempo que perder para sacar a la población de la zona de fuego. Los soldados de las fuerzas especiales entran a la carrera a las casas para evacuar a todos los que puedan y cuantos más mejor.

El militar saca tiempo para recordarle a las pequeñas también que no olviden sus juguetes favoritos. aquí, el abuelo, dice el soldado, no va a jugar con ellos. Descubrimos así, la dramática situación, en este plan desesperado de evacuación en el que el abuelo no entra.



Mientras la madre y la mayor de las niñas intentan coger los juguetes y lo imprescindible, la pequeña anda intrigada con la cabeza del soldado...quiere ponerse el casco...quiere jugar. Cargan en la furgoneta lo imprescindible....y meten prisa a una madre que deja toda su atrás...No hay tiempo...venga, venga al coche dicen nerviosos...los bombardeos se escuchan ya demasiado cerca.