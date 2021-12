La autopsia ha revelado un grave daño cerebral en el lóbulo frontal del exjugador de la NFL Phillip Adams, que mató a tiros a seis personas antes de suicidarse el pasado 7 de abril. Los 20 años que estuvo jugando al fútbol americano "sin duda propiciaron" el diagnóstico de encefalopatía traumática crónica (ETC) de etapa 2, reconoció la doctora Ann McKee, quien examinó el cerebro del exdeportista.

La enfermedad conocida como ETC es un padecimiento atribuido a traumatismos repetidos en la cabeza y sus respectivas conmociones . Algunos de los síntomas de los que padecen esta enfermedad degenerativa cerebral son arrebatos de ira y pérdida de memoria.

"Hay indicios de que tenía evidentes problemas de comportamiento y cognitivos", explicó McKee. "No creo que fue algo repentino. Da la impresión que fue una discapacidad que se fue agravando. Estaba cada vez más paranoico, estaba teniendo más dificultades con su memoria y su conducta era cada vez más impulsiva. Quizás no se pudo identificar, pero no fue algo que pasó de la nada", agregó la doctora.