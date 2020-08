Una mujer que daba a luz en un hospital destrozado por la explosión en Beirut: "Vi la muerte con mis propios ojos"

Este no fue el único hospital destrozado, donde no quedó nada en pie. La situación sanitaria en Beirut es preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de sus hospitales no funcionan. Muchos de ellos, volaron por los aires en la explosión del puerto en plena pandemia de coronavirus. No hay camas ni personal suficiente para atender a los miles de heridos y hacer frente, a la vez, a los enfermos de Covid-19.