Expulsan de un avión a un niño de dos años asmático por no usar mascarilla: su madre lo denunció en redes

Según la madre del niño, este miembro de la tripulación "se puso en el intercomunicador para decirle a todo el avión: 'Lamento la demora, pero estamos tratando con un viajero que no cumple la normativa'". "No estaba rechazando una mascarilla, no entendían la situación de mi hijo. Fuimos escoltados fuera del avión mientras yo sostenía una mascarilla sobre su carita. Realmente no tengo palabras", relató Amanda.