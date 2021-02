Amante del buceo y de las fotografías subacuáticas , Josie Jones, de 48 años , ha desatado todo un tsunami de comentarios en las redes sociales después de publicar las imágenes de una de las últimas criaturas que se ha encontrado durante sus incursiones submarinas en Rye Front Beach, Victoria, Australia . Son denominadas técnicamente como priapúlidos , pero no es precisamente su nombre científico lo que ha llamado la atención, sino su singularidad y… su peculiar forma.

Habitantes en aguas no muy profundas, –a unos 91 metros de profundidad–, habitualmente viven enterrados en fondos arenosos , donde se alimentan y excavan galerías con su trompa . Por esta última, que le confiere una forma muy característica, precisamente son muchos los que –después de haber tenido conocimiento de estos insólitos animales que surcan los siempre misteriosos fondos marinos– los bautizan como “pepinos de mar”, “gusanos pene” o “peces pene”.

Una publicación viral que ha de servir para una buena causa

No en vano, su plataforma ‘The Only Butt’ trabaja para crear conciencia y que todos aprendamos a cuidar de nuestros mares.