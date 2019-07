Facebook tendrá que pagar la mayor multa de la historia a una tecnológica: 5.000 millones de dólares

Día negro para Facebook. La compañía liderada por Mark Zuckerberg no para de acumular multas. Sin ir más lejos, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha confirmado que le obliga a pagar 5.000 millones de dólare s de multa por no proteger los datos de sus usuarios. Asimismo, la compañía tendrá que crear un consejo de supervisión para revisar las prácticas sobre el uso de datos de los usuarios.

Los 5.000 millones de dólares no viene tanto por el escándalo de Cambridge Analytica, sino por no haber cumplido la promesa que la compañía de Zuckerberg hizo en su día, por la que no daría la información de los usuarios sin su consentimiento expreso. Esta, además, es la multa más elevada de la historia.