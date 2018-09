'The Falling Man': la historia de la fotografía más icónica del 11-S

El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambio . Ese día, del que ayer se cumplieron 17 años , dejó imágenes y escenas inolvidables. Una de esas instantánea fue la del denominado como 'The Falling Man', el hombre que aparecía en la foto tras lanzarse al vacío de una de las Torres Gemelas.

Richard Drew , que durante el 11S trabajaba como fotoperiodista para The Associated Press, tuvo un cambio de planes en su agenda del día laboral y pasó de cubrir un desfile de moda al que ha sido el peor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos.

El primero de esos reportajes fue realizado por Peter Cheney, un periodista de The Globe and Mail. Y aunque Cheney no logró su objetivo, Tom Junod aprovechó su investigación para realizar en 2003 un reportaje más certero para Esquire.