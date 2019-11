Un famoso rapero lleva a su hija al ginecólogo anualmente para asegurarse de que sigue siendo virgen

El famoso rapero y actor estadounidense T.I. ha generado una aluvión de críticas en redes sociales. Su última entrevista en Ladies Like Us sobre la crianza de su hija Deyjah, de 18 años, ha dado mucho que hablar. El artista aseguró que lleva a su hija anualmente al ginecólogo para "chequear su himen" y cerciorarse de que su virginidad sigue intacta según el periódico digital La Nación .

Una declaración que no dejó a nadie indiferente y con la que el artista daba a entender que su hija y él no tenían ningún tipo de secretos.

Para compartir esta información con su padre, la joven, mayor de edad, tendría que dar su consentimiento cada vez que acude al ginecólogo.



"Vamos juntos, nos sentamos y entra el doctor. Entonces conversamos, y él mantiene siempre un alto nivel de profesionalismo. Me dice, 'señor, para compartirle información necesito su firma' y yo miro a mi hija y le digo '¿puedes firmar esto, así el doctor puede compartir tu información conmigo? ¿O hay algo que no quieres que me entere?'" afirmaba el rapero.