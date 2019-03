Maduro denuncia ataques a la red eléctrica

Además, el mandatario ha instado a los venezolanos a darse cuenta de "quiénes sabotean y quiénes estamos trabajando para resolver el problema" y ha recordado que el servicio eléctrico en Venezuela "no es un privilegio". "Prácticamente aquí no se paga por el servicio. ¿Ustedes creen que es así en Colombia, Estados Unidos o Chile? ¡Quien no paga, no tiene energía!", ha subrayado.