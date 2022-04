Una descomunal fosa común en los terrenos de una iglesia tras la masacre en Bucha, en Ucrania

Las imágenes de la ciudad de Bucha son durísimas. Las cámaras han grabado las imágenes de una verdadera matanza . Los cadáveres se amontonan en las calles . Moscú no solo niega su autoría, sino que acusa a Kiev de querer trastocar las conversaciones de paz.

"Me gustaría señalar que las tropas rusas abandonaron Bucha el 30 de marzo. Las autoridades ucranianas han permanecido en silencio todos estos días, y ahora han publicado repentinamente imágenes sensacionalistas con el fin de empañar la imagen de Rusia y hacer que ésta se defienda", ha declarado Antonov.

En cambio, Ucrania acusa a Moscú de acabar la vida con civiles indefensos. Según uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, han encontrado "los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos y yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?", ha dicho Podolyak en redes sociales.