Francia "desaconseja rotundamente viajar a España por razones de ocio"

"Hoy no quiero entrar en polémicas sobre los turistas europeos que vienen a visitar España. Solo quiero subrayar que no hay que exagerar un fenómeno que no existe. La propia hostelería y los propios hosteleros de la capital dicen que los turistas franceses representan ahora una parte muy pequeña de su clientela. Por ejemplo, tan solo el 10% de los clientes de los hoteles de Madrid son franceses. Además, a nuestros compatriotas claro que les recomendamos no venir a hacer turismo, pero tampoco se lo podemos prohibir. Cuando vienen siempre deben cumplir las normas adoptadas por cada comunidad autónoma y por el Gobierno español, con el que trabajamos para luchar contra la pandemia", ha dicho.