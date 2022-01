El protagonista del 'Malcom' ha querido aclarar públicamente los rumores sobre sus problemas de memoria

Frankie Muniz afirma que se encuentra bien y muy ilusionado tras haber sido papá

Los rumores sobre sus fallos de memoria comenzaron tras su participación en un programa de televisión

Frankie Muniz, el actor que dio vida al inolvidable protagonista de 'Malcom in the Middle', se confiesa sobre los problemas de memoria que sufre. Muniz, que ahora tienen 36 años y es padre de un niño, aclaró los rumores sobre su dificultad para recordar algunos momentos de su vida, en especial cuando grabó la conocida serie, en el podcast 'Wild Ride! with Steve-O'.

"He tenido nueve conmociones cerebrales"

"Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas. Buscas mi nombre y lo que encuentras es que básicamente 'Frankie se está muriendo", señaló el joven. Un hecho que para nada es cierto. Según afirma el actor, sus problemas de "mala memoria" estarían causados por otro problema de salud. "He tenido nueve conmociones cerebrales", le confesó a Steve-O.

El sueño del Muniz no era ser actor, sino que era ser piloto de carreras, lo cual le llevó a apartarse del mundo de la interpretación. Fue en el intento de perseguir su sueño cuando sufrió estos accidentes. Aún así, Muniz lo tiene claro: "No quiero culpar a las conmociones cerebrales o culpar a nada más. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo", según recoge Univisión. En el podcast también explicó que sufrió varios episodios de migrañas, lo cual podría justificar estos despistes.

Los rumores sobre su pérdida de memoria comenzaron en 2017

Los rumores sobre su pérdida de memoria vienen desde el año 2017, cuando el actor participó en el programa 'Dancing with the Stars' y reveló que ese era su mejor momento, el presente, por no poder recordar lo que sintió en el pasado.

Unas declaraciones desafortunadas, que dieron paso a toda clase de rumores sobre el estado de salud del actor. En la actualidad, Frankie Muniz está emocionado con su pequeño, con quien no deja de compartir imágenes en su perfil de Instagram, donde le siguen más de 500.000 personas.

Muniz se hizo famoso por dar vida al inolvidable Malcom, en la serie 'Malcom in the Middle', emitida a principios de los 2000. La comedia, alabada por la crítica, contaba las aventuras de este adolescente y su peculiar familia de una manera original y desenfadada.