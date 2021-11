La OIM calcula que más de una decena de migrantes han fallecido este año en esta ruta migratoria, especialmente concurrida desde que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciase que no impediría el tráfico de migrantres hacia la UE. Desde el bloque comunitario se denuncia que no solo no lo está impidiendo, sino que lo está promoviendo.