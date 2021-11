George Clooney cree que fue una "locura" tener munición real en el rodaje de la película de Alec Baldwin

La estrella de 60 años, que expresó su opinión en el podcast 'WTF with Marc Maron', asegura que él nunca había escuchado el término 'pistola fría' usado para describir un arma de fuego que sea segura de usar en el set, después de que supuestamente la frase fuera utilizada por el director asistente de la película antes de entregar el revólver a Baldwin.

"He estado en sets durante 40 años y la persona que te entrega el arma, la persona responsable del arma, es la persona de utilería o el armero . Punto", subrayó el ganador del Óscar. "Cada vez que me entregan un arma en el set, [...] la miro, la abro, se la muestro también a la persona a la que estoy apuntando, se la muestro al equipo", señaló Clooney. "Cuando termino, la devuelvo a la armería", agregó.

Clooney señaló que, aunque no conoce muy bien a Baldwin, no cree que nadie tuviera la intención de causar daño. También criticó a los directores por ahorrar en la contratación de manipuladores de armas cualificados. "Una persona de 24 años probablemente no debería, con esa poca experiencia, estar al frente de un departamento de armas", dijo sobre Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de 'Rust'.