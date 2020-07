Ghislaine Maxwell, la presunta madame de Epstein y su lista de pedófilos: duerme con ropa de papel y sin sábanas para evitar su muerte

Actualmente, la mujer se encuentra detenida en el Centro de Detención Metropolitano, toda una fortaleza en Brooklyn, donde lleva ropa de papel para asegurarse de que no se suicida. Ghislaine no tiene sábanas para evitar que se ahorque. Además, una persona está junto a ella en su celda las 24 horas del día. Epstein se ahorcó en agosto (o esa es, al menos, la versión oficial) mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual y el Departamento de Justicia quiere asegurarse de que ella no haga lo mismo que hizo, al parecer, él. En el caso de Epstein, su muerte estuvo envuelta en graves irregularidades según el fiscal, William Barr, dado que las órdenes eran de vigilancia intensiva al recluso cada 30 minutos. Además, Epstein tenía que compartir celda y no lo hizo. El misterio de su muerte sigue pues vivo.