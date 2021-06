Se abre un gigantesco socavón en México: se barajan tres hipótesis del misterioso fenómeno

El hoyo se originó con solo cinco metros de diámetro

El hoyo se originó con solo cinco metros de diámetro , en solo 24 horas pasó a los 30 metros y desde entonces no ha parado de crecer. La situación ha despertado interés nacional por lo inusual de la formación, pero entre los vecinos ahora cunde la alarma por la situación de las mascotas, que el gobernador insistió en no poder salvar.

Fátima Ortega, dueña de uno de los perros que cayeron al socavón, contó que Spay siempre juega en la zona con otros cachorros, pero nunca imaginó que caería al agujero porque su casa está a 250 metros del lugar. “Las asociaciones animalistas me están ayudando a que me hagan caso, me van a ayudar, hay rescatistas que quieren venir sin necesidad que el Gobierno les pague, lo van a hacer de corazón, el Gobierno no nos quiere dar apoyo”, cuestionó.