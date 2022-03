Gonzalo Bernardos sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania: "Somos más pobres; hay que ajustarse el cinturón"

"Es una situación en la que nos tocará ajustarnos el cinturón . Es como si nos hubieran puesto un gran impuesto, que en lugar de recaudarlo la administración pública lo recaudaran los extranjeros. Por lo tanto, somos más pobres y las familias deben ajustar sus gastos y las empresas han de reducir su margen de beneficio . No hay otra solución a corto plazo. Si la administración impulsara el gasto lo que haría es agravar el problema porque la inflación aún se desbocaría más".

"Aquellas personas que dependen en gran medida del precio de la energía, los transportistas, los ganaderos que dependen del maíz y otros cereales que no están llegando… Todos aquellos que necesitan mucha energía para la fabricación como las plantas de acería. Cuando la subida del precio de la energía se traslade a los precios de los bienes y servicios vamos a ver que vamos a salir perjudicados absolutamente todos, no solo en España. Sino en todos los países que no producen materias primas e importan gran cantidad de ellas"