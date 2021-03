Dos policías gritan y esposan a un niño de cinco años y aconsejan a su madre pegarle

"Queremos que le pegues"

“¡Mírame! ¿Por qué estás fuera de la escuela?”, continúa. “No me importa que no quieras ir al colegio. No tienes esa elección. ¿Lo entiendes?”, prosigue todavía en el coche.

A continuación, el agente agarra al niño del brazo y le lleva a la escuela . Por el camino, el niño comienza a llorar y a mostrar su negativa para volver a la escuela. Entonces, la policía le lleva hasta el coche y le dice "Ahora, entra al coche. No te lo estoy preguntando, entra", le ordena mientras este no para de llorar.

Poco después, la madre llega a la escuela. Una vez allí y con su hijo presente esta se queja de que no puede educar a su hijo "porque el Gobierno no lo permite". "Le puedo dar un azote, pero no puedo educarle como quiero... No voy a perder a mi hijo y no voy a ir a prisión. Solo quiero dar cuenta de que no se le está maltratando", expresa. Entonces, la agente la responde: "Queremos que le pegues".