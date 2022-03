Ucrania dice que solo dos de los seis "corredores humanitarios" han estado operativos en la tregua

"Hemos perdido a mi madre, no sé donde está, pero si no la encuentro no me queda otra que salir", señalaba una joven. El esfuerzo desesperado por asegurar un paso seguro para los civiles atrapados sigue siendo muy precario. Alejarse de las bombas en los combates es apremiante, aunque sea noche cerrada. Ninguno quiere morir así y ser uno más de los que ya forman parte de esta trágica página de guerra.