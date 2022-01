Hallan el cadáver de Shane O’Connor, hijo desaparecido de Sinead O'Connor: ha muerto a los 17 años

Desde entonces, la cantante Sinead O'Connor pidió a través de sus redes sociales la vuelta del menor. "Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro para nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve a la Policía y te llevaremos al hospital”, escribía la artista a través de su perfil de Twitter.

Además, ella misma pedía a todo aquel que estuviese con su propio hijo que llamasen a los agente de seguridad para conocer el paradero del menor: “Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Shane, ya no es gracioso que todo esto se pierda. Me estás asustando . ¿Podrías hacer lo correcto y presentarte en una comisaría de Policía? Si estás con Shane, por favor llame a la Policía por su seguridad”.

No obstante, ha sido la propia Sinead O'Connor la que ha confirmado la triste noticia a través de un escueto comunicado en su perfil de Twitter. “Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios”, escribía la intérprete de ‘Nothing Compares to You’.