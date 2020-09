Hallan muerta a una estudiante de medicina brasileña en el hueco de un ascensor

"Queremos saber la verdad de lo que pasó con nuestra amiga. Esto no fue un accidente, estoy convencida de que se trató de un homicidio", relata su amiga Sofía , quien conocía muy bien a Karol, como ella la llama. Hace más de tres años que eran amigas y afirmó que la fallecida "se manejaba muy bien en Buenos Aires" donde proyectaba su vida como médica.

Las últimas horas de Ana Karolina

Karol se fue de la casa de su amiga para el encuentro con su amigo Juan, pero en casa de un tercero, a quien aparentemente no conocía . "Ella siempre está con el celular en la mano, siempre. Y contesta todos los mensajes. Es muy extraño que no supimos nada desde que subió al taxi ", relata Sofía a Clarín .

Su amiga está convencida de que no fue un accidente. "Karol era prudente, tenía límites y los ponía... Lo que no le gustaba, lo decía. Le pusieron algo en la bebida, o quisieron abusar de ella, es poco creíble la escena del ascensor. Además, si estaba en medias, irse a su casa no quería".