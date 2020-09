Harry y Meghan Markle revelan que han firmado con Netflix para generar contenido "familiar inspirador"

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que actualmente viven en su mansión de 14 millones de dólares en Santa Bárbara tras haberse independizado de la Familia Real británica en marzo, están listos para hacer carrera en Hollywood. La pareja ha fundado una productora que aún no tiene nombre oficial y firmó un contrato de varios años con Netflix, que les pagará por hacer documentales, largometrajes, programas con guión y programación infantil, según 'The New York Times'.