Las autoridades locales no han informado de manera oficial del balance de heridos y daños pero no hay constancia de que ninguna persona haya fallecido. Este tipo de eventos, que suelen ser habituales en México, se celebran en pequeñas localidades durante fiestas regionales o festejos puntuales. Las restricciones impuestas para intentar frenar el repunte de los contagios de covid en la región no pudo evitar que se celebrara una fiesta que, además del incidente con el toro, terminó registrando una pelea en la que se llegó a disparar un arma de fuego.