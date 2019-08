Siete heridos de bala en un nuevo tiroteo perpetrado en Chicago, un joven en estado crítico

Otro tiroteo separado dejó otros dos heridos

Se podía ver a personas caminando en el lugar del suceso , después de que los agentes instalaran la cinta de la escena del rimen, buscando objetos personales con las luces del móvil que perdieron en su huida. No hay ninguna detención por el momento. Los detectives del Área Central continúan investigando.

Horas después, otro tiroteo separado dejó otros dos heridos a pocos edificios de distancia. En septiembre de 2013 ocurrió un incidente similar cuando 13 personas, incluido un niño de 3 años, resultaron heridas en un tiroteo en Cornell Square Park cerca de las calles 51 y Wood en Back of the Yards en el lado sur. La violencia no cesa en los Estados Unidos.