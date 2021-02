Jennifer, la hija de Bill Gates se vacuna y bromea: "No han implantado a mi genial padre en el cerebro"

Sí, la hija de Bill Gates , uno de los profetas de la pandemia, uno de los hombres más señalados por los negacionistas , se ha vacunado. Eso ha manifestado en las redes sociales. Y lo ha hecho demostrando dos cosas: que tiene un gran sentido de humor, y que es consciente de que su padre se encuentra en el ojo del huracán por parte de unos negacionistas que, o le culpan de la pandemia o creen que esto es un invento para lograr controlar los cerebros a través de las vacunas genéticas. "Lamentablemente, la vacuna no ha implantado a mi genial padre en el cerebro. ¡Ojalá el ARNm tuviera ese poder!", dijo la hija mayor del fundador de Microsoft.

"Tengo el privilegio de recibir mi primera dosis de ARNm para enseñar a mis células a generar una respuesta inmunitaria protectora a este virus. Como estudiante de medicina y aspirante a médico, estoy agradecido de que me brindará protección y seguridad para mi práctica futura", reveló Jennifer Gates. La joven, como su padre, tiene vocación de liderazgo. No en vano, insiste "a todos a que lean más y lo consideren seriamente para ustedes y sus familias cuando se les brinde la opción. Cuantas más personas se vacunen, más seguras serán nuestras comunidades para todos".