El hijo se encontraban en una ruta por los pubs de la ciudad de 10 horas de duración cuando se produjeron los hechos, el 17 de mayo del pasado año , cuando se levantó el confinamiento por coronavirus. Los fiscales afirman que la víctima habría ido al pub The Mainbrace de Kirby, Mereysude, para calmar a su hijo, que había discutido con otro hombre del bar . El hombre, que iba muy bebido, no paraba de pedir alcohol en la barra.

Badrock declaró que no sabía lo que estaba haciendo y que vivió todo el suceso en una experiencia similar a un "desmayo". No hay ningún motivo por el que golpeara y pateara a su padre. "Me siento allí todas las noches antes de dormir y no puedo entender por qué llevó a lo que llevó", explicaba el detenido.

"Me siento mal, ahora he perdido a un padre y es devastador. Es devastador lo que he hecho. No me puedo creer que le haya hecho esto a mi propio padre", decía el acusado en las declaraciones recogidas por The Mirror.