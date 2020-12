Padre e hijo juegan a darse bofetadas y el progenitor acaba muerto

Al salir del bar, según la versión de Ewan, su padre le desafió para que le golpease. “Papá me dio una bofetada en la cara al salir, solo porque estábamos jugando. Es simplemente normal. No tenía nada de agresivo”, explicó Ewan, según publica el diario británico 'Daily Mail' .

Su padre le dijo: “Puedes tener tu tiro libre”. Y, un amigo que les acompañaba le animó: "Vamos, no quieres hacer eso porque sabes que vas a perder". Ewan sabía lo que los dos querían. “Ahora puedo golpearle”, pensó. Y, lo hizo, sabiendo que él nunca ganaba ese juego. De hecho, su madre asegura que su padre no le dejaba vencer en este juego que, indica, era algo común en casa.

De hecho, confiesa: “Pude ver en el rostro de Ewan que en realidad no quería hacerlo. Aunque tuve la impresión de que tenía algo que demostrarle a su padre”. "Ewan admiraba a su padre, ya que era una figura superior en el Ejército y quería enorgullecer a su padre", declaró.

Tras escuchar los hechos, el juez de instrucción Ian Wade QC consideró que Malcolm murió después de "participar en un juego consensual no agresivo, no hostil” por lo que no procede procesar al joven.