La familia asesinada en Irpin no era la primera vez que huía de la invasión rusa: esta es su historia

Las impactantes imágenes del ataque llegaron hasta familiares de Tatyana y sus hijos, los mismos con los que esperaban reunirse tras salir de Irpin. Según informa ABC, no era la primera que esta familia huía del asedio ruso a Ucrania. Años atrás, habían salido de Donetsk , tras la primera invasión rusa de Donbass en 2014. Buscaron una nueva vida más alejados de Rusia, pero el fuego enemigo finalmente acabó con sus vidas.

El padre de familia, Sergey Perebyinis, que no pudo viajar con ellos porque tuvo que quedarse atrás para cuidar a su madre enferma publicó un emotivo mensaje de despedida en Facebook: "Se los llevaron a todos. Tanya no sobrevivió. ¿Qué sigue? Perdóname, no os protegí".