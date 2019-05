La historia detrás de la imagen helada del Everest

“Escalar montañas extremas no se puede convertir en una cuestión de ego", asegura el alpinista que además se está preparando para alcanzar los 148 miles en 7 meses, reto que solo lo ha conseguido un aventurero y tardó unos 7 años. Purja defiende la aventura de subirse al Everest, pero no la locura. Apoya la idea de tomar medidas, y que aquellos aventureros vayan preparados para conquistar la cima, aunque sea acompañados de una aglomeración de alpinistas y de sus restos de basura que hacen pensar que ya no hay nada que conquistar.