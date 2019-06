Holanda practica la eutanasia a una joven víctima de violencia sexual que sufría depresión

Noa dijo que quería que su libro ayudara a jóvenes vulnerables que luchan por la vida , y agregó que los Países Bajos no tienen instituciones o clínicas especializadas donde los adolescentes puedan acudir para recibir ayuda psicológica o física.

En las redes sociales, tan sólo un día antes de su fallecimiento, el domingo pasado, Noa hizo pública su decisión. Ella escribió: "Estuve deliberando por un tiempo si debería o no compartir esto, pero decidí hacerlo de todos modos. Tal vez esto sea una sorpresa para algunos, dado mis publicaciones sobre hospitalización, pero mi plan no es impulsivo. Tras años de luchar y pelear, estoy agotada. He dejado de comer y beber por un tiempo y, después de muchas discusiones y evaluaciones, decidí dejarme ir porque mi sufrimiento es insoportable".