El holograma de Whitney Houston dará una gira mundial de conciertos

El tour se llama An Evening With Whitney y serán una serie de conciertos íntimos que, según la que fuera su propia representante y cuñada, Pat Houston, la artista quiso llevar de gira antes de su fallecimiento . "Hablamos con ella sobre hacer 'Whitney Unplugged' o algún tipo de 'Tarde con Whitney', y esa fue su idea. Es un sueño hecho realidad. Así que esa será la producción", aseguró Pat Houston, hermanastra y antigua representante de la cantante, en declaraciones recogidas por Rolling Stone.

Los conciertos prometen no decepcionar a los millones seguidores de la diva. Los conciertos contarán, además de la proyección en holograma de Houston, con bailarines reales y una banda en directo, que interpretarán temas como "I Will Always Love You". El holograma de la cantante llevará varios vestidos e incluso parecerá que se moja cuando llueva en el escenario. A su vez, el escenario ha sido preparado por el aclamado diseñador de iluminación, director creativo y productor de escenarios, LeRoy Bennett, mejor conocido por su trabajo con Prince, Lady Gaga y Paul McCartney