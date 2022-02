" Doy positivo constantemente . Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia , y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", se lamenta Kayasan, que tuvo un traspante de médula ósea hace tres años, explican desde el diario RT .

"No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. La covid19 ha acabado con mi modo de vida", lamenta Kayasan, que no puede vacunarse contra el coronavirus.