Un hombre atropella y mata accidentalmente a su hijo de un año

Lo primero que se debe hacer en caso de accidente de tráfico o atropello es avisar al 112 Servicio de Emergencias para informar de la situación , es necesario aportar una serie de datos: dar una localización lo más exacta posible (calle, número, punto kilométrico o cualquier detalle que pueda ayudar en la ubicación), número de heridos y estado en el que se encuentran, circunstancias especiales y no colgar hasta que la central no dé su confirmación.

A pesar de haber alertado a emergencias, no hay que abandonar al herido, sino permanecer a su lado. Si este se haya consciente, hay que intentar tranquilizarlo. Después, solo en caso de saber cuál es el procedimiento exacto y necesitarlo, se le realiza las maniobras de primeros auxilios.

Se recomienda no mover a los heridos, ni darle de beber ni de comer y, sobre todo, no abandonar el lugar hasta que no lleguen los servicios de emergencia.