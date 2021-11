Un hombre acuchilla a un policía y a varias personas antes de ser abatido a tiros en Oslo

Un hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha atacado este martes con un cuchillo a varias personas en las calles de Oslo, capital de Noruega, antes de ser abatido a tiros por agentes de policía, según han confirmado las autoridades. El agresor, que iba semidesnudo, habría intentado llevar a cabo un acto de "extrema violencia" un año después de que cometiera el mismo crimen.

Medios locales han difundido en redes sociales las imágenes del suceso. El jefe de operaciones de la Policía noruega, Torgeir Brenden , ha señalado que el sospechoso pretendía llevar a cabo un acto de "extrema violencia". Iba a apuñalar a una persona cuando el coche policial lo atropelló. Tras ser embestido y reaccionar, los agentes efectuaron "varios disparos" contra el hombre, pero no se ha especificado si fueron los policías que iban en el coche los que abrieron fuego. El agresor murió después de ser trasladado al hospital.

Se desconocen los motivos del ataque, aunque varios testigos aseguran que el hombre gritó "Allahu Akbar" (Alá es grande) en el momento de agredir a los usuarios. La Policía declaró al respecto en rueda de prensa que no parece tratarse de un acto de terrorismo, sino de una acción aislada. "Se trata de una persona que conocemos del pasado y que tiene historial", señaló el inspector de policía Egil Jorgen Brekke, que excluyó "por el momento" la tesis del acto terrorista. No obstante, no se descarta ninguna hipótesis.