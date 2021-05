Un hombre pasa 43 años en prisión por un triple asesinato que nunca cometió

Kevin Strickland , quien en la actualidad tiene 62 años de edad, ha pasado casi toda su vida en la cárcel por un delito del que es inocente, a pesar de haber defendido siempre su inocencia . Después de pasar 43 años entre rejas se ha conocido que no fue el autor de un triple asesinato por el que estaba condenado.

El caso cobró un giro inesperado cuando en 2009 la propia Cynthia Douglas rectificó sus declaraciones a través de una organización que se dedica a trabajar investigando sentencias erróneas. A través de un email, escribió: “Era la única testigo y las cosas en ese momento no estaban muy claras, ahora sé más y me gustaría, si puedo, ayudar a esta persona”, según recoge New York Post.