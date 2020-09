Según contó la novia a G1, el joven desapareció en las aguas después de que él y sus acompañantes se metieran en ellas para hacer una carrera. "Nos habíamos sacado fotos en ese momento. Me había besado cinco minutos antes de que todo ocurriera. Me dijo 'esperame', que me amaba y se metió a nadar con nuestros amigos", relató Larissa, que explicó que "habían decidido hacer una carrera hasta la otra orilla".