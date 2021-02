Un hombre no irá a prisión tras ser acusado de abuso sexual a una menor porque utilizó preservativo

Max Patrick Edwards , un hombre de 21 años denunciado por abusar sexualmente de una niña de 14 años , no irá a prisión porque utilizó preservativo en las relaciones sexuales y la niña "consintió".

Este hombre de Australia conoció a la menor a través de una aplicación. Wink, esta red social, está destinada únicamente a hacer amigos en línea y, si eres menor de edad, su uso se restringe para la franja de 13 a 18 años , por lo que no podrías hablar con nadie mayor. Sin embargo, Max Patrick la aprovechó para intentar ligar con una menor.

A pesar de ello, el juez del Tribunal, Craig Chowdhury no condenó al hombre a ninguna condena, asegurando que el acusado había utilizado preservativo , tenía un trabajo estable, no tenía pasado criminal y la víctima "había consentido" en el momento del suceso.

El acusado de abusar de una niña con la que convivió en Vigo y Redondela niega todas las acusaciones

El hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de forma continuada durante los tres años en los que convivió con la menor y su familia en Vigo y Redondela , ha negado todas las acusaciones y ha asegurado que no se quedaba a solas con la niña ni le realizó tocamientos.

Así, el hombre se fue a vivir con la familia primero a la casa de la abuela de la menor, posteriormente a la casa de unos amigos de la madre de la niña, y finalmente de vuelta a la vivienda de la abuela de la menor, de la que ha dicho que se acabó marchando por voluntad propia. "No me echaron", ha mantenido.

En el juicio, que ha sido suspendido hasta el próximo 23 de febrero por problemas técnicos, también ha comparecido la madre de la niña , quien ha sostenido que su hija "no --le-- dijo nada" sobre los supuestos abusos sexuales y que ella no escuchó "ningún ruido raro" ni nunca vio al acusado salir del dormitorio de la niña.

A continuación, ha explicado que el varón fue a vivir con su familia porque les pidió que le acogiesen "porque no tenía dónde vivir". "Dijo que nos iba a pagar; a veces nos daba algo, pero no siempre", ha criticado, añadiendo que en alguna ocasión ella y su marido le llegaron a echar "porque era agobiante y no aportaba nada".