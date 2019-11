Encuentran el cadáver de un hombre que llevaba tres años muerto en su casa: ni su familia ni los vecinos se dieron cuenta

Su exmujer e hijos no contactaron en ese tiempo con él, y su madre, Doris Stevens, tampoco tuvo noticias de él desde 2016, pero no se preocupó hasta que en 2017, este no respondió a una llamada por su cumpleaños. “Mi hijo me llamaba al menos dos veces al mes. Me hubiera llamado desde Egipto, desde Filipinas... me llamaría desde Dallas”, declaró, explicando que el hombre viajaba habitualmente por su trabajo.