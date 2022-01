Llega a casa y se entera de que su familia acaba de volver de su entierro: "Me sepultaron y aquí ando, caminando"

"Me sepultaron y mire, aquí ando caminando", confiesa Laurencio al 'El Diario de chihuahua' después de conocer lo ocurrido. "Me da coraje cómo las autoridades cometieron este error tan grave, pero en ocasiones me da risa porque la gente me mira asombrada ya que me dieron el último adiós en el panteón municipal”.