Un hombre en Afganistán vende a su hija de 9 años a un pedófilo por 2.000 dólares

Los padres aseguran que no les queda otra opción y la niña, todavía incrédula, expresa el temor que siente hacia el que tendrá que ser su marido: "Tengo que vender para mantener con vida a otros miembros de la familia", asegura el padre. Un futuro desolador que no solo le espera a Parwana. Otra de sus hermanas, de 12 años, ya fue vendida por su padre.

Parwana es una de las muchas niñas que son vendidas a pedófilos para que las familias ganen algo de dinero y puedan cubrir sus necesidades básicas. Muchos de los afganos han estado sobreviviendo gracias a la ayuda humanitaria , que se va terminando, y no tienen dinero para mantener a la familia. Ante esta situación límite muchas familias sienten que tienen que vender a sus hijas para tratar de salir adelante.

Las súplicas y los deseos de están niñas quedan relegados al interés familiar. La joven Parwana soñaba con convertirse en profesora, y no quería renunciar a su educación. Esperaba que sus padres escucharan sus súplicas y no la vendieran, pero su petición fue en vano. Ahora ya no podrá ser profesora, ni seguir formándose.