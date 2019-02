Según declaró, el director académico del instituto, a Atlanta Journal-Constitution , un periódico de la ciudad, varios estudiantes dijeron que se sentíanAl observar estos síntomas fueron trasladados a diversos centros para recibir atención médica lo más rápido posible. Además, tanto los estudiantes como el personal recibieron instrucciones de no comer nada que les diera otra persona o que no hubieran traído de casa.

Veinticinco de los veintiocho hospitalizados ya fueron dados de alta al día siguiente. Todavía no está claro si fueron los dulces del Día de San Valentín los causantes de este malestar en los estudiantes, hasta que no concluya la investigación no se puede hacer ningún tipo de acusación.