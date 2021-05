La historia y las imágenes de la devolución de Aschraf, el niño del llanto en Ceuta, en manos de la justicia

La Fiscalía de Ceuta ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación relacionado con la devolución a Marruecos de al menos un menor extranjero no acompañado por parte de los soldados destinados en la playa del Tarajal para contener a los ciudadanos del país vecino que por miles accedieron irregularmente a territorio español entre el lunes y el miércoles de la semana pasada. Y algunas imágenes están sirviendo de prueba para ello, como una que dio la vuelta la mundo, la de un niño llorando de forma desgarradora.

Aschraf, con 16 años, se había lanzado al mar para tratar de llegar a España atado a unas botellas de plástico. Era la tercera vez que lo intentaba en menos de 24 horas. Ya no le quedaban fuerzas. Con el ánimo de los soldados que lo esperaban en la orilla logró llegar. Intentó escapar trepando por un muro cuando fue detenido. No puede más, entre lágrimas y desconsuelo fue llevado por dos militares hasta la frontera. Y de ahí, a Marruecos. Esta es la escena que ahora analiza la Fiscalía de Menores de Ceuta, una devolución en caliente de un menor de edad. Algo totalmente prohibido en España. La investigación se centra, por ahora, en esta denuncia, pero no se descarta que entre los miles de menores que entraron en la ciudad autónoma la semana pasada, la historia de Aschraf haya podido repetirse