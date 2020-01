Impeachment a Trump: A menos de una semana del comienzo surgen nuevas pruebas en su contra

"Me estoy apostando toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba haciendo Rudy Giuliani en Ucrania", ha dicho Lev Parnas, en una entrevista concedida al diario 'The New York Times', después de que su abogado entregara documentos y mensajes a la investigación que servirá de prueba en el juicio político y que muestran las maniobras de Giuliani para intentar reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para forzarle a investigar a Biden.