Impiden subir a un avión a la exmiss universo Olivia Culpo por vestir de "forma inapropiada"

La modelo Olivia Culpo, ganadora del galardón Miss Universo en el año 2012, tuvo un percance al tratar de subir a un avión de la compañía American Airlines. Cuando iba a embarcar, los asistentes de vuelo la llamaron la atención por vestir de "forma inapropiada" y la comunicaron que, de no cubrirse, no la permitirían entrar en la aeronave. La historia la cuenta el diario La Nación.



Aurora, la hermana de Olivia Culpo, ha sido quien ha narrado todo lo que ocurrió en una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. La ex Miss Universo iba a tomar un avión destino México junto con su hermana y su novio Christian McCaffrey, jugador de fútbol americano en el equipo de Carolina Panthers de la NFL. En el momento del embarque a la modelo le negaron la entrada al avión por "vestir de manera inapropiada". Olivia estaba vestida con un top deportivo y un short negro, que dejaba su abdomen al descubierto (y una chaqueta abierta y larga sobre ella).