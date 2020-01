Indemnización millonaria de Ikea a unos padres que perdieron a su bebé por su mueble maldito

Es ya conocido como el mueble maldito . Seis niños perdieron la vida al intentar trepar por él y no pudieron resistir cuando este se volcaba sin remedio. Ikea defendió siempre que era un mueble seguro, que solo necesitaba ser anclado en la pared, pero las sucesivas tragedias provocaron que este fuera retirado en junio de 2016.

Ahora, Ikea ha acordado indemnizar con 46 millones de dólares (41 millones de euros) a los padres que demandaron en 2017 a la cadena sueca después de que su hijo falleciera aplastado por uno de sus muebles, según publica The New York Times. Además de la indemnización, la compañía ha acordado reunirse con la organización Parents Against Tip-overs (Padres contra vuelcos). Los padres del pequeño Jozef nunca pensaron que un niño de 2 años podía hacer que un tocador de solo 0,7 metros de alto se volcara y lo asfixiara.