Indignación por el comentario machista del presidente de Nigeria: “no hay casi ninguna mujer aquí”

La ciudad rusa de Sochi acoge una cumbre en la que participan más de 40 líderes de naciones africanas. Se denomina cumbre Rusia-África, y ha sido blanco de las críticas por un comentario que ha dicho el presidente de Nigeria: “no hay casi ninguna mujer aquí”, decía, mientras el resto de mandatarios se reían. De hecho, a simple vista, no es que no hubiese casi ninguna, si no que no había ninguna persona del género femenino. El presidente ruso, Vladimir Putin, que ha sido varias veces criticado por sus actitudes y comentarios machistas, también espetó una sonrisa.