Una influencer argentina se contagia del covid dos veces en 40 días

Andrea se confinó en su casa y esperó volver a vivir la cuarentena como la había pasado hacía 40 días, pero enseguida comenzaron los problemas para respirar . "Tengo 34 años, soy resana, hago ejercicio, practico yoga, sé controlar mi respiración. Y se me iba de las manos, no se me llenaban los pulmones. Era algo que no había sentido nunca en mi vida: el ahogo, la falta de aire", recuerda angustiada en la entrevista con el diario argentino.

La sanidad argentina se encuentra colapsada por los ingresos por coronavirus, por lo que recomendaron a Andrea por teléfono no acudir a ningún hospital y tuvo que esperar en casa a que la atendieran. Afortunadamente, los médicos que la atendieron acertaron y su situación mejoró poco a poco sin necesidad de ser ingresada. "No podía dormir. Me dieron corticoides para abrir los pulmones. A partir de ahí seguía sin poder respirar pero oxigenaba bien. Dos días más tarde pude empezar a respirar más normal", cuenta la propia Andrea.



Según le contaron los médicos, Andrea sufrió una infección de las vías respiratorias y, al pasar tan poco tiempo entre una infección y la siguiente, sus pulmones no se habían repuesto del todo, por lo que la segunda infección la afectó mucho más y su capacidad para respirar se vio más afectada. Probablemente, las dos infecciones fueron de variantes distintas y Andrea da gracias a haber contado con la pauta vacunal completa: "No me imagino cómo me habría pegado sin la vacuna", afirma.