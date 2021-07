La obsesión por tener un 'culo perfecto' llevó a Danii Banks a someterse a numerosas operaciones que, desde el año 2014, le han costado miles de euros. A pesar de que las primeras intervenciones se llevaron a cabo de forma satisfactoria, la última cirugía, realizada por una clínica no especializada , ha arruinado su trasero.

En el programa de televisión, Danii Banks ha reconocido que para la última de las cirugías acudió a un cirujano más barato pero que no contaba con licencia oficial. "Estaba en un sótano"- relata la modelo recordando la intervención.

Alertado por el procedimiento descrito por la influencer, el cirujano Dubrow, ha advertido de los riesgos de someterse a una operación que no está reconocida a nivel médico. "Nunca sabes lo que es pero, si no esta aprobado medicamente, no debería ser usado y casi siempre el resultado es un desastre"- ha asegurado en el programa.